Biathlon, sprint femminile Ruhpolding 2024: risultati e classifica, vince Tandrevold, ottima terza Vittozzi

I risultati e la classifica della sprint femminile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La gara ha visto la vittoria della norvegese Ingrid Tandrevold, al secondo successo stagionale che interrompe così il dominio francese delle ultime tappe di CdM. Ottima terza posizione per l’azzurra Lisa Vittozzi, che fa 10/10 nei due poligoni e chiude con una grande parte finale sugli sci. Si tratta del ventiquattresimo podio in carriera per la sappadina. Completa il podio in seconda posizione la svedese Mona Brorsson, che trova il suo secondo podio individuale in carriera di Coppa del Mondo. Quarta la francese Jeanmonnot, davanti ad Elvira Oeberg e alla prima delle teutoniche Hettich-Walz. Deludono le altre transalpine, con Simon solo decima e addirittura fuori dalla top10 la leader della classifica generale Braisaz-Bouchet, che chiude dodicesima. Da sottolineare infine il quindicesimo posto dell’esordiente tedesca classe 2005 Tannheimer, che completa la gara con un sorprendente 10/10 al tiro.

Per quanto riguarda le altre italiane, Carrara chiude al trentunesimo posto, mentre Comola e Trabucchi sono rispettivamente cinquantaquattresima e cinquantaseiesima. Fuori di poco dall’inseguimento invece Auchentaller, che ha chiuso al sessantaduesimo posto. Non partita invece Passler.

