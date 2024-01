Skeleton, Amedeo Bagnis fa la storia a St. Moritz: prima vittoria azzurra in Coppa del Mondo

Il 2024 dello skeleton azzurro si apre con una giornata storica a Sankt Moritz. Dopo il secondo posto di Valentina Margaglio nella gara femminile, Amedeo Bagnis sale sul gradino più alto del podio al maschile e regala la prima vittoria all’Italia in Coppa del Mondo. Nel quarto appuntamento del circuito, Bagnis ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 2:14.07. La prima manche è stata conclusa in 1:07.00, mentre quella del pomeriggio in 1:07.07. Una gestione del vantaggio da applausi, che ha permesso all’azzurro di dominare la gara sull’unica pista al mondo naturale. Completano il podio i vincitori delle prime due tappe: secondo posto per il tedesco Christopher Grotheer, in ritardo di 56 centesimi, mentre il sudcoreano Seunggi Jung si è accontentato del terzo gradino del podio a 89 centesimi. In top 5 spiccano anche il britannico Matt Weston (+98”), vincitore della precedente tappa di Innsbruck-Igls e il cinese Zheng Yin (+1’39”). Buon sesto posto per Mattia Gaspari che ha recuperato due posizioni con un distacco di 1″46. Bene anche Manuel Schwaerzer, diciannovesimo a 2″62. In top 10 anche il tedesco Felix Seibel (7°, +1’47”), il sudocoreano Jisoo Kim (+1’52”), il tedesco Axel Jungk (+1’54”) e il connazionale Felix Keisinger (+1’54”). Come detto, sempre nella giornata odierna, al femminile, Valentina Margaglio ha centrato il secondo podio consecutivo. L’azzurra, seconda prima di Natale a Innsbruck, a Sankt Moritz ha ottenuto lo stesso piazzamento. QUI IL REPORT COMPLETO