Serie A, Rocchi: “Dobbiamo migliorare tutti, con un clima più sereno diminuiscono gli errori”

‘Lo chiedo da sempre e rinnovo più che mai la richiesta adesso: perché non parliamo di arbitri nelle 12 ore successive alla alla partita, come avviene in Inghilterra”. Queste le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, oggi a Coverciano al raduno per fare il bilancio del girone d’andata. ‘‘A volte noi arbitri siamo gli alibi di qualcuno, di chi vuol spostare l’attenzione dai propri errori e dalle proprie responsabilità. Nel girone di ritorno dobbiamo risolvere alcuni problemi, uno di quelli sono le troppe persone che ci sono in campo. Le panchine aggiuntive aumentano la tensione. Dobbiamo migliorare tutti, sia noi arbitri, che dobbiamo essere più coerenti nelle scelte, sia i giocatori che gli allenatori. Serve un clima più sereno per poter prendere le decisioni con più lucidità diminuendo gli errori”.