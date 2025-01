Dopo la lunga pausa natalizia torna la Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon, con la quarta tappa in programma in Germania, a Oberhof. Si riparte con le prime prove 2025, a cominciare dalla sprint femminile di giovedì 9 dicembre, con il via alle ore 14.20, e primo evento della quattro giorni di gare sulle nevi della Turingia; fino a domenica infatti si susseguiranno la sprint femminile di venerdì 10, poi sabati i due inseguimenti e domenica le due staffette miste.

La stagione entra nel vivo con i primi due storici appuntamenti annuali a Oberhof e poi a Ruhpolding, e quest’anno il pubblico teutonico avrà una beniamina da supportare in lotta per la Coppa del Mondo generale. Franziska Preuss infatti guida la classifica con 565 punti, un margine ampio su Elvira Oeberg seconda (a quota 371) e su Lou Jeanmonnot terza (352). Nell’ultima gara del 2o24 inoltre, la mass start di Le Gran Bornand, si è imposta un’altra tedesca come Selina Grotian, classe 2004 e nuovo astro nascente del biathlon mondiale. Si prevede dunque un pubblico di casa caldissimo come poche volte prima d’ora.

I favoriti e i possibili outsider della sprint femminile di Oberhof

Difficile fare pronostici, dal momento che sono passate quasi tre settimane dall’ultima gara sulle Alpi francesi. Il week-end di Annecy aveva sorriso a Preuss, che è chiamata ora a confermarsi sulle nevi di casa, compito non facile; dietro le avversarie premono, su tutte le francesi con Jeanmonnot, Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet che partono agguerrite. Proprio quest’ultima vinse la sprint dello scorso anno davanti alla stessa Preuss e alla connazionale Sophie Chauveau. Da tenere in considerazione c’è ovviamente anche Elvira Oeberg, che ha già centrato tre podi individuali in stagione tutti a Kontiolahti, e che ritrova al via la sorella Hanna, al rientro dopo problemi al ginocchio.

Un altro lieto ritorno è quello della norvegese Ingrid Tandrevold, la quale si era sottoposta a un intervento chirurgico per problemi al cuore a dicembre, e ora è pronta per tornare in gara. Possibile sorpresa la ceca Marketa Davidova, che ha portato a casa la prima sprint stagionale a Kontiolahti (a Hochfilzen successo di Preuss, a Le Grand Bornand di Braisaz-Bouchet).

La situazione in casa Italia

La tappa di Oberhof vede l’esordio in Coppa del Mondo di biathlon di Ilaria Scattolo: la giovane classe 2004 ha ben figurato in Ibu Cup e si è meritata la chiamata tra le grandi della disciplina, con la volontà di continuare a stupire. Per il resto la formazione azzurra si presenta a ranghi ridotti, complice anche l’assenza dell’ultimo minuti di Hanna Auchentaller, costretta al forfait a causa di un attacco influenzale, e quella ormai di lunga data di Lisa Vittozzi, che proprio oggi ha annunciato che salterà tutta la stagione. Ci saranno Dorothea Wierer, che in Turingia non ha mai vinto a livello individuale, e prima di lei scatteranno Michela Carrara, Samuela Comola e Martina Trabucchi.

La start list della sprint femminile di biathlon di Oberhof

1 MOSER Nadia CAN 1997 14:20:30 1

2 TODOROVA Milena BUL 1998 14:21:00

3 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:21:30

4 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:22:00

5 ZUK Kamila POL 1997 14:22:30

6 BOUVARD Eve BEL 1999 14:23:00

7 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:23:30

8 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:24:00

9 MORTON Darcie AUS 1999 14:24:30

10 BULINA Sanita LAT 2001 14:25:00

11 HORODNA Olena UKR 2004 14:25:30

12 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:26:00

13 JUPPE Anna AUT 1999 14:26:30

14 STREMOUS Alina MDA 1995 14:27:00

15 GASPARIN Aita SUI 1994 14:27:30

16 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:28:00 B

17 CARRARA Michela ITA 1997 14:28:30 1

18 LIE Lotte BEL 1995 14:29:00 B

19 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:29:30 1

20 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:30:00 B

21 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:30:30 1

22 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:31:00 B

23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:31:30 1

24 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:32:00 B

25 RANDBY Gro NOR 2002 14:32:30 2

26 COMOLA Samuela ITA 1998 14:33:00 B

27 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:33:30 2

28 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:34:00 B

29 LIEN Ida NOR 1997 14:34:30 2

30 CLOETENS Maya BEL 2002 14:35:00 B

31 TRABUCCHI Martina ITA 2002 14:35:30 2

32 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:36:00 B

33 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:36:30 2

34 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:37:00 B

35 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:37:30 2

36 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:38:00 B

37 BOTET Paula FRA 2000 14:38:30 2

38 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:39:00 R

39 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:39:30 2

40 OEBERG Elvira SWE 1999 14:40:00 R

41 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:40:30 2

42 GROTIAN Selina GER 2004 14:41:00 R

43 OEBERG Hanna SWE 1995 14:41:30 2

44 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:42:00 R

45 LUNDER Emma CAN 1991 14:42:30 2

46 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:43:00 R

47 GANDLER Anna AUT 2001 14:43:30 2

48 MICHELON Oceane FRA 2002 14:44:00 R

49 JAKIELA Joanna POL 1999 14:44:30 2

50 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:45:00 R

51 KINK Julia GER 2004 14:45:30 2

52 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:46:00 R

53 MAKA Anna POL 1992 14:46:30 2

54 VOIGT Vanessa GER 1997 14:47:00 R

55 BASERGA Amy SUI 2000 14:47:30 2

56 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:48:00 R

57 KUELM Susan EST 1996 14:48:30 2

58 SIMON Julia FRA 1996 14:49:00 R

59 ANDEXER Anna AUT 2003 14:49:30 2

60 WIERER Dorothea ITA 1990 14:50:00 R

61 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:50:30 2

62 b RICHARD Jeanne FRA 2002 14:51:00 R

63 REPINC Lena SLO 2003 14:51:30 2

64 yr PREUSS Franziska GER 1994 14:52:00 R

65 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:52:30 2

66 ERMITS Regina EST 1996 14:53:00

67 SCATTOLO Ilaria ITA 2004 14:53:30 3

68 GEMBICKA Daria POL 2001 14:54:00

69 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:54:30

70 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:55:00

71 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:55:30

72 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:56:00

73 PARADIS Pascale CAN 2002 14:56:30

74 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:57:00

75 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:57:30

76 STEINER Tamara AUT 1997 14:58:00

77 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 14:58:30

78 REMENOVA Maria SVK 2000 14:59:00 G

79 CHALYK Daryna UKR 2001 14:59:30

80 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 15:00:00

81 LEVINS Chloe USA 1998 15:00:30

82 POLTORANINA Olga KAZ 1987 15:01:00

83 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 15:01:30

84 VOLFA Estere LAT 2005 15:02:00

85 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:02:30

86 BULINA Sandra LAT 2001 15:03:00

87 YEGOROVA Polina KAZ 2001 15:03:30

88 GARSO Jackie USA 1999 15:04:00

89 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:04:30

90 HAMALAINEN Inka FIN 2005 15:05:00

91 SATO Aoi JPN 1997 15:05:30

92 CASTONGUAY Grace USA 2001 15:06:00

93 GHILENKO Alla MDA 1992 15:06:30

94 YOLOVA Stefani BUL 2003 15:07:00

95 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:07:30

96 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:08:00

97 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:08:30

98 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 15:09:00