A Cortina d’Ampezzo sono iniziati i lavori per la preparazione dell‘Olympia delle Tofane, pista che tra il 18 e il 19 gennaio ospiterà la Audi FIS Cortina Ski World Cup. Si tratta di uno degli eventi più attesi della Coppa del Mondo dello sci alpino femminile, con circa cinquanta persone che stanno lavorando per ultimare i preparativi. La due giorni sarà composta da una giornata di discesa, mentre il secondo giorno il superG farà da protagonista. La Coppa del Mondo avrà inizio il 16 gennaio con la prima prova cronometrata in vista della discesa, mentre venerdì 17 si svolgerà la seconda prova cronometrata. La discesa è attesa per sabato, con l’avvio in programma alle 11:00. Domenica 19, infine, vedrà il superG partire alle 11:00.

“Tutto procede secondo il cronoprogramma”

A coordinare i lavori è il direttore di gara Matteo Gobbo: “Ci avvaliamo del supporto della società impianti Ista e di Prinoth, l’azienda del Gruppo HTI, leader mondiale nell’ambito delle tecnologie invernali, che ci fornisce i gatti, oltre che di Liski, che provvede a reti e materassi. Abbiamo già iniziato l’installazione delle reti, nelle prossime ore provvederemo a fissarle. Così come alla lavorazione dei profili della neve, saremo supportati, come consuetudine, anche dal personale del Comando Truppe Alpine dell’Esercito“.

Proseguono anche i lavori alla finish area di Rumerlo, che erano stati messi in pausa per le festività natalizie: “Nonostante il meteo non sia stato dei migliori in questo inizio di settimana, si è lavorato regolarmente e tutto procede secondo il cronoprogramma“. afferma Riccardo Alfarè, responsabile della logistica della zona arrivo. “La finish area, dalle tribune al parterre, dalla Tofana Lounge alle strutture dedicate alle riprese televisive, sarà pronta per la giornata di mercoledì 15”.

Test event per i Giochi Invernali

L’appuntamento di Coppa del Mondo rientra tra i test event in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. I test event sono una serie di competizioni – nazionali o internazionali – che mirano a simulare le condizioni che si verificheranno nell’inverno del 2026. Il primo si è svolto sulla pista Stelvio di Bormio, in occasione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile tra il 28 e il 29 dicembre 2024. Al primo test, è seguito quello della Val di Fiemme tra il 3 e il 5 gennaio, ultima tappa del Tour de Ski. Cortina rappresenterà il terzo test event e sarà seguito da quello di Anterselva, che tra il 23 e il 26 gennaio ospiterà la Coppa del Mondo di Biathlon.

MILANO-CORTINA – Fontana: “Su pista Bormio Si fanno polemiche incredibili”

“Sulla pista di Bormio si fanno delle polemiche incredibili: da decine di anni si corre la discesa libera della Coppa del Mondo, e nessuno ha mai obiettato nulla sulla sua sicurezza“. Sono queste le parole di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, che a Palazzo Lombardia ha rilasciato una lunga intervista a Italpress. “Chiaramente, migliorando ed essendo sempre più performanti gli strumenti utilizzati per fare questo genere di gare, aumentano le velocità e i rischi. Ma questa pista viene valutata ogni anno all’inizio della Coppa del mondo dalle persone incaricate di valutare la pericolosità, ed è sempre stata omologata. Certamente è una pista difficile, come ce ne sono altre nella Coppa del Mondo”.

“Ma gli atleti amano questa pista perché vengono a galla le capacità tecniche. Se poi ci dovranno essere valutazioni difformi da parte dei comitati tecnici saremo sempre disponibili ad ascoltare. Se ci diranno che dovremo fare delle modifiche sicuramente le faremo, ma mi sembra difficile dato che non è stato detto niente in tutti questi anni.” Fontana aggiunge: “Siamo assolutamente in tempo. Sono convinto che organizzeremo le Olimpiadi di Milano Cortina nel modo migliore e che si stia facendo un ottimo lavoro. Mi sembra di poter dire che anche le situazioni che apparivano più preoccupanti si stiano risolvendo. La pista di Cortina è in fase di completamento, e sono stati rispettati i tempi stabiliti”, conclude.