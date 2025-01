Non c’è solo Ricci nei pensieri di Guardiola per rilanciare il Manchester: spunta un altro nome per la sostituzione dello spagnolo

Riecco il City. A cavallo di capodanno Pep Guardiola ha riscoperto il gusto della vittoria. Sei punti e sei gol tra Leicester e West Ham per riprendere una corsa interrotta in maniera sorprendente qualche mese fa e mai più ricominciata.

Ora il quarto posto è nuovamente alla portata della squadra di Manchester che spera di aver messo in archivio definitivamente la crisi che l’ha portata lontana dal primo posto ed a rischio eliminazione in Champions League. Una crisi che è coincisa sicuramente con l’assenza di Rodri. Il grave infortunio accorso al centrocampista spagnolo è stata una tegola dura da mandare giù per i Citizens che hanno perso certezze e gioco senza il loro faro.

Anche per questo a gennaio Guardiola è alla ricerca di un profilo che possa in qualche modo sistemarsi al centro della mediana e far girare palla, pur essendo complicato trovare qualcuno del livello di Rodri. Gli occhi del manager spagnolo si sono poggiati anche sulla nostra Serie A: noto è l’interesse per Samuele Ricci del Torino, ma c’è un altro nome che ora può far gola al Manchester ed è quello di Rovella.

Manchester City su Rovella: 40 milioni per la Lazio

Il centrocampista della Lazio, stando a quanto riporta ‘Il Messaggero’, sarebbe stato indicato proprio da Guardiola come uno dei possibili acquisti per rimpiazzare Rodri, fermo per tutto il resto della stagione.

L’interesse risale già ai tempi del Monza ed ora da Manchester sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro. Una cifra che farebbe molto comodo alla Lazio che potrebbe realizzare una importante plusvalenza (è stato pagato 17 milioni di euro), andando così a sbloccare l’indice di liquidità che al momento frena il mercato biancoceleste. Tra gli affari in sospeso per questo motivo c’è, ad esempio, quello legato all’arrivo di Fazzini dall’Empoli. Certo le controindicazioni all’affare non mancano. Il primo ostacolo è rappresentato dal fatto che l’ex Juventus è uno dei punti fermi di Baroni e bisognerebbe poi in qualche modo sostituirlo.

Poi c’è il calciatore che più volte ha espresso il desiderio di restare a lungo a Roma e che potrebbe avere qualche dubbio ad approdare a stagione in corso in un palcoscenico prestigioso, ma complicato, come quello della Premier League. Tutti ostacoli certamente sormontabili per quello che potrebbe diventare l’affare a sorpresa della sessione invernale di calciomercato.