Jacquelin si impone nella sprint maschile di Kontiolahti. Sulle nevi finlandesi va in scena la prova maschile lunga dieci chilometri, prova valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di Biathlon. Il team norvegese, che aveva fatto faville nella gara individuale di 15 chilometri, fatica in quella odierna, con Johannes Boe che trova la quinta piazza come migliore prestazione. Ad imporsi è Jacquelin, che firma un’ottima prestazione, mettendosi davanti allo svedese Samuelsson, che colleziona il miglior tempo sugli sci. A completare il podio è poi la bandiera tedesca di Nawrath. Appena giù dal podio c’è poi lo statunitense Wright. Ottima giornata anche per gli italiani, che mancano di poco la top ten.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI KONTIOLAHTI

LE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

JACQUELIN (FRA) 0-0 23:03.1 SAMUELSSON (SVE) 0-1 +18.9 NAWRATH (GER) 0-0 +25.1 WRIGHT (USA) 0-0 +29.1 BOE J. (NOR) 2-0 +51.0 CHRISTIANSEN (NOR) 0-1 +54.7 BOE T. (NOR) 0-1 +57.1 SOERUM (NOR) 1-1 +58.6 LAEGREID (NOR) 1-0 +59.6 GUIGONNAT (FRA) 0-1 +1:07.7

12.BIONAZ (ITA) 1-0 +1:10.5

13. GIACOMEL (ITA) 1-1 +1:12.6

33. CAPPELLARI (ITA) 0-0 +1:40.9

48. HOFER (ITA) 2-0 +2:04.7

50. BRAUNHOFER (ITA) 1-0 +2:05.4