Il video con gli highlights di Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, valida per la 14^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Prosegue la striscia positiva per gli uomini di coach Messina, che centrano il settimo successo nelle ultime otto partite e confermano di essere in piena lotta anche per un posto direttamente ai playoff. Partita solida nonostante un avvio a rilento contro un avversario molto vivace, ma con una prova difensiva in crescendo e le giocate di Causeur, Mirotic e Leday nella metà campo offensiva, l’Olimpia ha guadagnato un’altra vittoria fondamentale.

