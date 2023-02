Short track, azzurri a Dordrecht per ultima tappa di Coppa del Mondo

“Arriviamo all’ultima tappa di Coppa del Mondo stagionale con la consapevolezza che sarà un appuntamento importante anche per valutare il percorso in vista dei Mondiale di Seoul di marzo – spiega il d.t. azzurro Kenan Gouadec -. Ci avviamo verso la chiusura della prima stagione del quadriennio e l’obiettivo, a lungo termine, è proseguire nel percorso di crescita di tutta la squadra. I ragazzi quest’anno hanno fatto uno step significativo e i risultati lo stanno a dimostrare, sebbene questo non sia l’unico indicatore che è giusto considerare. L’obiettivo per il week end è cercare la qualificazione alla Finale A con tutte e tre le staffette e, sulle gare individuali, continuare a garantire una buona presenza fino alle finali”.