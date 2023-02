Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: doppietta svedese nell’individuale davanti a Vittozzi di bronzo e Comola

Doppietta svedese nella gara individuale femminile 15Km ai Mondiali di biathlon in corso di svolgimento ad Oberhof. A trionfare è Hanna Oeberg, che conquista il suo secondo oro iridato dopo quello vinto in casa ad Oestersund quattro anni fa. La classe ’95, nonostante un errore in più al tiro, ha preceduto la connazionale Linn Persson, che ha chiuso con 10″ di ritardo. Ma l’Italia festeggia una straordinaria prova delle sue atlete, con Lisa Vittozzi che si prende il bronzo davanti ad un’incredibile e sorprendente Samuela Comola. Miglior risultato della carriera per la valdostana, che è stata perfetta nei suoi 20 tiri, uscendo dall’ultimo poligono virtualmente sul podio. Nel tratto finale però è uscita fuori la qualità di Vittozzi sugli sci, con un poderoso recupero che gli ha permesso di agguantare la seconda medaglia di questa manifestazione iridata.

Tanto rammarico per la prova di Dorothea Wierer, anche lei come le due sue compagne di squadra protagonista di un’ottima prestazione al tiro fino al poligono conclusivo. L’ex campionessa di Coppa del Mondo era anch’essa in lotta per un posto sul podio, ma ha tentato il tutto per tutto negli ultimi tiri ed è incappata in tre errori che hanno rovinato la sua gara. Buona prova per Hanna Auchentaller, che chiude ad un passo dalla top-20 e anche per Rebecca Passler, che riesce a trovare un piazzamento nelle 30.

LA CLASSIFICA FINALE

1. H. Oeberg (SWE) 43:36.1

2. L. Persson (SWE) +10.3

3. L. Vittozzi (ITA) +28.0

4. S. Comola (ITA) +48.5

5. J. Simon (FRA) +1:21.7

6. T. Tomingas (EST) +2:23.3

7. L. Jeanmonnot (FRA) +2:33.9

8. L.Haecki-Gross (SWE) +2:44.4

9. M. Davidova (CZE) +3:01.3

10. I. Tandrevold (NOR) +3:10.9

15. D. Wierer (ITA) +3:25.1

21. H. Auchentaller (ITA) +3:51.1

27. R. Passler (ITA) +4:08.4