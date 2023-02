Brasile, Menezes nominato ct a interim

Ramon Menezes è stato nominato ct a interim del Brasile. L’ex centrocampista guiderà la Selecao nell’amichevole contro il Marocco, in programma a Tangeri il 25 marzo. Menezes ha già guidato il Brasile Under 20, trascinandolo al successo del titolo sudamericano. Nel frattempo, la Cbf sta trattando l’ingaggio di un ct a tempo indeterminato, con il nome di Carlo Ancelotti sempre in lizza.

“Ramon Menezes merita una considerazione speciale – ha detto il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues -. È un allenatore con un grande potenziale. Vogliamo sempre più persone con idee nuove e audaci nelle Nazionali. Ha lavorato con eccellenti risultati ed è riuscito a far giocare la squadra in modo moderno, in linea con le caratteristiche del nostro calcio”.