Biathlon, mass start maschile Mondiali Oberhof 2023: doppietta svedese davanti a J.Boe, Giacomel nelle retrovie

Incredibile doppietta svedese nella mass start che chiude i Mondiali maschili di biathlon in quel di Oberhof. Sebastian Samuelsson precede il connazionale Martin Ponsiluoma e Johannes Boe non può fare altro che accontentarsi del bronzo, il primo di questa sua manifestazione iridata dopo cinque ori ed un argento. Il fenomeno norvegese ha iniziato non nel migliore dei modi la gara, con un errore in entrambi i primi due poligoni, ma con un perfetto terzo giro si è riportato in prima posizione verso l’ultima sessione di tiro. Qui sbaglia ed è costretto ad un giro di penalità, mentre il duo svedese è perfetto e va via.Nel tratto finale Samuelsson – che chiude la sua gara con un 20/20 – decide di non stare a guardare e stacca il suo compagno di nazionale, mentre Boe non ha più le energie per recuperare, anzi perde ancora 20″ e chiude a 38″ dal primo posto.

Fuori dal podio il detentore del titolo Laegreid, che arriva in quarta posizione. Brutta gara per l’unico italiano al via, ovvero Tommaso Giacomel, in grande difficoltà sin dal primo poligono. Ben sette errori al tiro per il giovane azzurro, sempre nelle retrovie e 28esimo al traguardo. Il classe 2000 chiude in ogni caso con due medaglie il suo Mondiale.

CLASSIFICA FINALE

1. S. Samuelsson (SWE) 36:42.8

2. M. Ponsiluoma (SWE) +9.6

3. J. Boe (NOR) +38.8

4. S. Laegreid (NOR) +55.8

5. A. Rastorgujevs (LAT) +1:07.3

6. Q. Fillon Maillet (FRA) +1:10.9

7. S. Stalder (SUI) +1:11.1

8. F. Claude (FRA) +1:26.4

9. T. Boe (NOR) +1:31.2

10. T. Seppala (FIN) +1:31.3

28. T. Giacomel (ITA) +4:22.2