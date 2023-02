WTA 1000 Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio

È stato ufficialmente pubblicato il programma del WTA 1000 di Dubai per quanto concerne lunedì 20 febbraio, giornata in cui proseguiranno gli incontri di primo turno nella prestigiosa manifestazione emira, la cui campionessa in carica è Jelena Ostapenko. E sarà proprio lei a scendere in campo sul Centre Court, nella sfida all’ucraina Katarina Zavatska come quarto incontro a partire dalle 9 italiane. Le prime protagoniste del lunedì, invece, saranno Sorana Cirstea e Beatriz Haddad Maia, match che sarà seguito dal derby ceco tra Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova. Terzo incontro sarà quello tra la rientrante russa Anastasia Pavlyuchenkova e la leggena bielorussa Victoria Azarenka, nettamente favorita alla vigilia. In chiusura, come ciliegina sulla torta, una sfida tra due campionesse Slam: Elena Rybakina, vincitrice di Wimbledon 2022, contro Bianca Andreescu, che primeggiò agli US Open 2019.

WTA 1000 DUBAI – PROGRAMMA LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

Centre Court (match a partire dalle 9:00)

Sorana Cirstea vs Beatriz Haddad Maia (11)

Karolina Pliskova vs Marketa Vondrousova

Anastasia Pavlyuchenkova vs Victoria Azarenka (15)

Jelena Ostapenko (13) vs Karatina Zavatska

Elena Rybakina (9) vs Bianca Andreescu

Court 1 (match a partire dalle 9:00)

Veronika Kudermetova (10) vs Anhelina Kalinina

Jil Teichmann vs Anastasia Potapova

Petra Martic vs Yulia Putintseva

Ekaterina Alexandrova (16) vs Shelby Rogers

Court 3 (match a partire dalle 9:00)

Laura Siegemund vs Ana Bogdan

Karolina Muchova vs Bernarda Pera

Aliaksandra Sasnovich vs Rebeka Masarova