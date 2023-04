Ruud-Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

Casper Ruud se la vedrà contro Miomir Kecmanovic nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Estoril 2023 (Portogallo), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina lusitana. Entrambi proveranno a portare a casa il primo titolo della stagione. Per il norvegese si tratterebbe del decimo della carriera, addirittura il nono ottenuto sul rosso. Il serbo, invece, va a caccia del bis dopo il successo a Kitzbuehel (Austria) nel 2020. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio Kecmanovic per 2-0. Tali scontri diretti, tuttavia, sono poco indicativi essendo andati in scena nel 2019 ed in condizioni rapide.

A partire con i favori del pronostico, non a caso, sarà proprio Ruud, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals. Lo scandinavo ha perso soltanto un set nel corso della settimana, quello in semifinale contro il francese Quentin Halys. Percorso netto, invece, per il tennista balcanico, che al primo turno e nel penultimo atto ha sbarrato la strada rispettivamente a Luca Nardi e Marco Cecchinato. Grande occasione soprattutto per Ruud. Quest’ultimo contro il serbo ha la possibilità di risollevare dei primi quattro mesi di stagione caratterizzati da più ombre che luci.

Ruud e Kecmanovic scenderanno in campo oggi (domenica 9 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo match della giornata sull’Estadio Millennium con inizio fissato non prima delle ore 16.30 italiane (le 15.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Ruud e Kecmanovic garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.