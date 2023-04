Sinner/Schwartzman-Granollers/Zeballos oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner e Diego Schwartzman se la vedranno contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos nel primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Reduce dalla finale raggiunta a Miami sette giorni fa, il tennista azzurro ha scelto di giocare anche il doppio in terra monegasca così da prendere confidenza con le condizioni di gioco e riabituarsi alla terra rossa dopo tre mesi di solo veloce. In coppia con il classe 2001 ci sarà l’argentino Schwartzman, chiamato a riscattarsi dopo un periodo molto complicato. Per i due non si prospetta però un impegno facile dato che dall’altra parte della rete ci saranno Granollers e Zeballos, accreditati dell’ottava testa di serie e molto esperti. Tra le due coppie non ci sono precedenti (anche perché si tratta del primo torneo che Diego e Jannik giocano insieme).

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Le due coppie scenderanno in campo oggi (domenica 9 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Court des Princes, non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue la kermesse monegasca attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sportface.it monitorerà il match di doppio con Sinner garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del primo Masters 1000 stagionale sul rosso.