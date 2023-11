LIVE – Maratona New York 2023: gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live della Maratona di New York 2023, ultima tappa dell’anno delle World Marathon Majors. Grande attesa per la 52esima edizione della corsa sui 42,197 km tra le strade della Grande Mela, che vedrà al via diversi atleti di fama mondiale. In campo femminile, la campionessa uscente Sharon Lokedi dovrà vedersela, tra le altre, con l’oro olimpico Peres Jepchirchir, Hellen Obiri (vincitrice della maratona di Boston) e l’ex primatista mondiale Brigid Kosgei. Tra gli uomini invece spiccano l’israeliano vicecampione del mondo Maru Teferi, l’etiope due volte argento iridato Mosinet Geremew, l’olandese argento olimpico Abdi Nageeye e il keniota Albert Korir (vincitore della maratona di New York nel 2021). In chiave Italia, fari puntati su Iliass Aouani, recordman nazionale con il tempo di 2h07:16 stabilito a Barcellona lo scorso marzo. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è a partire dalle ore 13:00 italiane di domenica 5 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della corsa aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

