Premier League 2023/2024: il Nottingham Forest frena le ambizioni Champions dell’Aston Villa

Il Nottingham Forest esce dalla crisi, che per la verità non aveva mai coinvolto le partite casalinghe, e frena le ambizioni dell’Aston Villa nel posticipo dell’undicesima giornata di Premier League 2023/2024. La formazione di Birmingham, infatti, aveva la grande chance di portarsi in zona Champions superando persino l’Arsenal e issandosi al terzo posto, ma con questo ko resta quinto a quota 22 punti.

A sbloccare il punteggio è l’ex terzino del Torino, Ola Aina, già dopo cinque minuti, mentre a inizio ripresa Mangala segna il raddoppio. Protagonista assoluto, però, è Toffolo, che serve entrambi gli assist e gioca una partita davvero sopra le righe per qualità e quantità. All’intervallo è stato sostituito, sembra per scelta tecnica dopo una prima frazione non esaltante, Nicolò Zaniolo, inizialmente schierato da titolare. Risultato che vale oro per la squadra di casa, visto che risale la graduatoria portandosi al dodicesimo posto a quota 13 punti, brutto stop per gli ospiti che speravano di entrare in modo prepotente in zona Champions.