LIVE – Maratona Milano 2023 maschile e femminile: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live della Maratona di Milano 2023, corsa di running in programma domenica 2 aprile. Tutto pronto per la questa ventunesima edizione della Enel Milano Marathon. Oltre 20.000 corridori al via in uno degli appuntamenti più attesi nonché il percorso più veloce in Italia per l’affascinante corsa di 42,195 chilometri. I fari saranno puntati soprattutto sull’azzurro Yeman Crippa, oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 metri agli Europei di Monaco di Baviera 2022 e ambassador dell’evento. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 di domenica 2 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della Maratona di Milano 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

