Formazioni ufficiali Bologna-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Va in scena al Dall’Ara il lunch match di questo turno, in cui si affrontano due squadre a caccia di punti per chiudere al meglio la stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 2 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Andrea Sottil.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-UDINESE

Bologna (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson,Sansone; Barrow. A disposizione: Ravaglia, Sosa, Orsolini, Dominguez, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Soriano, Lykogoannis, Pyythia, De Silvestri. All. Motta

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Udogie; Thauvin, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Abankwah, Buta, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All. Cristaldi