Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2022/2023: Zajc chiude la stagione con una vittoria, Bresadola 24^

L’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci va allo sloveno Timi Zajc. Il beniamino di casa fa esultare Planica, vincendo per la prima volta su questo trampolino di volo e battendo per un solo punto il connazionale Lanisek (455.1 vs 455.0). Completa il podio l’austriaco Kraft con il punteggio di 445.1, mentre la Slovenia non si accontenta solo della doppietta, ma si gode anche il quarto posto di Prevc e il sesto di Jelar. Per quanto riguarda i colori azzurri, Giovanni Bresadola chiude 24° con 376.2