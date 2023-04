Maratona Milano 2023, risultati e ordine di arrivo: vince l’ugandese Kwemoi, Crippa quinto

Risultati, classifica e ordine di arrivo della Maratona di Milano 2023, corsa di running andata in scena nella mattinata di domenica 2 aprile. La ventunesima edizione della Enel Milano Marathon va all’ugandese Andrew Kemoi, che taglia il traguardo dopo 42,195 chilometri in 2:07.13.84. Staccato di 38 secondi il keniano Kattam, secondo, e di un minuto il ruandese Hakizimana, terzo. Yeman Crippa, oro nei 10.000 metri, bronzo nei 5.000 metri agli Europei di Monaco di Baviera 2022 e ambassador dell’evento, ergo tra i più attesi alla vigilia, conclude al quinto posto in 2:08.56.13. La gara femminile finisce invece nelle mani della keniana Cherop, vittoriosa in 2:26.12.31. Alle sue spalle l’etiope Dessi a 17 secondi e la connazionale Kipchumba a circa due minuti. Niente da fare per l’azzurra Sofiia Yaremchuk, che per metà gara tiene il passo del gruppetto di testa ma poi si perde. La miglior italiana è dunque Federica Sugamiele, ottava a +7:54.84. Di seguito l’ordine di arrivo.

ATLETICA, PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1 KWEMOI Andrew rotich UGANDA UGA M SM 2:07:13.84

2 KATTAM Timothy kipkorir KENYA KEN M SM 2:07:52.65 +38.81

3 HAKIZIMANA John RWANDA RWA M SM 2:08:17.19 +1:03.35

4 GONFA Solomon deksisa ETHIOPIA ETH M SM 2:08:47.83 +1:33.99

5 CRIPPA Yemaneberhan G.S. FIAMME ORO PADOVA ITA M SM 2:08:56.13 +1:42.29

6 CHERUIYOT Elijah kibiwot KENYA KEN M SM 2:10:26.05 +3:12.21

7 CHUMBA Dickson kiptolo KENYA KEN M SM35 2:10:34.84 +3:21.00

8 SOYEKWO Kibet UGANDA UGA M SM 2:10:57.37 +3:43.53

9 NGENO Dominic kipyegon KENYA KEN M SM 2:11:22.75 +4:08.91

10 YISMA Antenayehu dagnachew ETHIOPIA ETH M SM 2:11:54.81 +4:40.97

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE

1 CHEROP Sharon jemutai KENYA KEN F SF35 2:26:12.31

2 DESSI Ethlemahu sintayehu ETHIOPIA ETH F PF 2:26:29.49 +17.18

3 KIPCHUMBA Emily chebet KENYA KEN F SF 2:28:07.71 +1:55.40

4 TAGEL Aamelmal birara ETHIOPIA ETH F 2:29:11.36 +2:59.05

5 CHEMUTAI Immaculate UGANDA UGA F SF40 2:29:25.13 +3:12.82

6 GADA Bontu bekele ETHIOPIA ETH F SF 2:31:48.72 +5:36.41

7 MATANGA Failuna TANZANIA TAN F SF 2:32:53.23 +6:40.92

8 SUGAMIELE Federica CAIVANO RUNNERS ITA F SF 2:34:07.15 +7:54.84

9 BIANCHINI Thiago RUNCARD BRA F SF35 2:35:31.67 +9:19.36

10 ARUSIO Emily chepkemoi KENYA KEN F SF 2:36:26.12 +10:13.81