Highlights e gol Lille-Psg 1-1: Ligue 1 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 42

Il video con gli highlights di Lille-Psg 1-1, sfida valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 2023/24. La squadra parigina passa in vantaggio al 66′ grazie al rigore trasformato da Kylian Mbappé, ma quando sembra ormai fatta per i tre punti arriva il pareggio della formazione di Fonseca. Jonathan David al 94′ infatti sigla il definitivo 1-1.