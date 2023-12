Inter miglior difesa d’Europa, Sommer è un muro: 11 clean sheet su 16

L’Inter è al momento la squadra con la miglior difesa in Europa, con 7 reti subite in campionato. Il primato è appena passato nelle mani dei nerazzurri dopo che il Nizza ha subito tre gol contro il Le Havre, salendo a quota 9 reti subite in 16 gare. Oggi all’Olimpico l’Inter ha salvaguardato il nuovo record, grazie anche a Sommer che – il giorno del suo 35esimo compleanno – ha collezionato l’undicesimo clean sheet in sedici partite.