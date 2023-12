Ligue 1 2023/24: Psg fermato sul pari al 94′ dal Lille, successo del Marsiglia contro il Clermont

Nel posticipo del sedicesimo turno di Ligue 1 frena il Psg, fermato sull’1-1 allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Dopo una prima frazione piuttosto piatta, la formazione di Luis Enrique sblocca la gara al 66′ con Mbappé dal dischetto, al sedicesimo centro in campionato. Al 94′ però arriva il pareggio dei padroni di casa grazie al canadese David, che regala così un punto alla squadra di Fonseca. Nonostante la vittoria sfumata, il Psg allunga in classifica a +5 sul Nizza secondo, sconfitto ieri in casa del Le Havre. Nelle altre gare della domenica arriva il successo interno dell’Olympique Marsiglia per 2-1 contro il Clermont. Murillo e Harit regalano i tre punti a Gattuso, mentre la rete degli ospiti porta la firma Allevinah. OM al quarto successo di fila in campionato e ora sesta in classifica.

Importante vittoria per il Brest, che passa 2-0 sul campo del Nantes e si prende il quinto posto in classifica grazie alle reti nella ripresa di Magnetti e Mounié. Successo esterno anche per lo Strasburgo, che vince 2-1 sul campo di un Lorient sempre più in crisi. Bakwa e Gameiro firmano le reti della formazione di Vieira, mentre per i padroni di casa accorcia le distanze Bamba Dieng ma non basta. Nella parte bassa della classifica vittoria fondamentale anche del Montpellier sul campo del Metz, con l’1-0 firmato da Esteve. Infine pareggio senza reti tra Tolosa e Rennes.