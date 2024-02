Crotone-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Benevento, match dello stadio Ezio Scida valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine calabrese vuole portare a casa i tre punti davanti ai suoi tifosi per alimentare le speranze di rimonta nei confronti delle dirette rivali. Anche i giallorossi hanno bisogno di un successo per restare in scia alle primissime della classe. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 12 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e su Rai Sport HD.

