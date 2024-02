LIVE – Crotone-Benevento 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di lunedì 12 febbraio Crotone e Benevento scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Big match tra due delle piazze più calde del campionato. Il Benevento ha 43 punti, il Crotone ne ha tre in meno. La voglia di risalire c’è. Ma il Picerno (48) secondo è lontano. Vietato sbagliare. E i tre punti in palio sono pesantissimi. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Crotone-Benevento 0-0

90′ – Tre minuti di recupero

87′ – Benevento sfiora il gol

81′ – Il Crotone passa in attacco

77′ – Continuano i cambi per il Crotone

74′ – Benevento nuovamente in pressing

70′ – Primi cambi per entrambe le squadre

65′ – Partita concentrata a metà campo

61′ – Lanini tira, ma il pallone finisce sopra la traversa

60′ – Risale il Crotone che cerca di rispondere

58′ – Benevento ancora in attacco

54′ – Benevento torna a dettare il ritmo di gioco

51′ – Benevento prova a ripartire, Ciciretti si mangia il gol

48′ – Prima parata di Paleari in questo secondo tempo

45′ – Si riprende!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Due minuti di recupero

43′ – Crotone in pressing

40′ – Grande parata di Paleari

36′ – Tumminello a terra, intervento del team medico

33′ – Si abbassano i ritmi di gioco

30′ – Ripartenza pericolosa del Crotone

28′ – Benevento piuttosto aggressivo e veloce

25′ – Benevento cerca la verticalizzazione, ma Crotone controlla

22′ – Gioco concentrato nella metà campo del Crotone

19′ – Il Crotone libera l’area e si lancia in attacco

16′ – Dini para la punizione perfetta di Ciciretti

16′ – Starita a terra, Battistini prende il giallo e punizione per Benevento

15′ – Benevento resta in pressing

14′ – Palo per il Benevento

12′ – Tumminello sfiora il gol di testa

10′ – Crotone riparte dal basso, ma Benevento torna in attacco

7′ – Il Benevento risponde e torna nell’area avversaria

5′ – Punizione pericolosa per il Crotone, palla in calcio d’angolo

3′ – Benevento parte in attacco, ma Crotone risponde e sale in contropiede

1′ – Si parte!

20.25 – Pochi minuti al via!