Champions League, Letexier arbitra Lazio-Bayern. Per Psg-Real Sociedad c’è Guida

Sarà il francese Francois Letexier l’arbitro della partita di andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico. Lo ha reso noto l’Uefa. Sono francesi anche gli assistenti di linea Cyril Mugnier e Mehdi Rrahmouni e il ‘quarto uomo’ Stephanie Frappart. Francia anche al supporto tecnologico, con Jerome Brisard al Var e Willy Delajod come Avar. Nella stessa serata ci sarà anche un po’ d’Italia. Marco Guida è infatti l’arbitro designato per il primo atto del doppio confronto tra Paris SG e Real Sociedad, in programma sempre mercoledì sera al Parco dei Principi. Il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata avrà come collaboratori gli assistenti di linea Ciro Carbone e Giorgio Peretti e il quarto uomo Fabio Maresca. Come Var e Avar sono stati designati Paolo Valeri e Aleandro Di Paolo.