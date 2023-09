Scherma, Tommaso Marini: “Iniziata la riabilitazione della spalla. Olimpiade? Ho dimostrato che avevo le qualità per Tokyo”

di Lorenzo Ercoli 21

“L’ultimo periodo è stato ricco di emozioni. Subito dopo la vittoria al Mondiale mi sono operato alla spalla, quindi me la sono goduta ma fino ad un certo punto. Adesso ho iniziato la riabilitazione, un cammino che sarà faticoso e che richiederà pazienza”. Tommaso Marini, fresco Campione del Mondo di fioretto maschile, ha parlato ai microfoni di Sportface in occasione della conferenza stampa dedicata al progetto Amici di Scuola e dello Sport di Esselunga. Dopo il trionfo iridato ottenuto a Milano, l’atleta marchigiano si è sottoposto ad un intervento alla spalla perfettamente riuscito. La voglia di tornare in pedana è molta, ma sarà fondamentale seguire un percorso graduale. L’obiettivo è attualmente fissato per gennaio 2024.

Dopo aver perso nel 2021 il treno per Tokyo, Marini sogna il debutto olimpico a Parigi: “Avevo le qualità per esserci a Giochi in Giappone e adesso penso di averlo dimostrato – le parole dell’attuale numero 3 del mondo nel ranking FIE di specialità -. Se in un anno un atleta è in grado di ottenere i miei risultati, non lo dico con presunzione, vuol dire che erano presenti già delle qualità pregresse. Il mondo del fioretto maschile resta super competitivo, bisogna sempre pensare di avere di fronte un avversario dello stesso livello. A Parigi sarà fondamentale arrivare concentrati, voglio preparare bene l’Olimpiade ma riuscendo anche a godermela”.