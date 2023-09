Valentini si dimette da consigliere del Ministro per lo sport Abodi: “Ragioni professionali”

Grande cambiamento nel Ministero per lo sport e i giovani. Antonello Valentini ha, infatti, lasciato il suo incarico di consigliere del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, spiegando la propria decisione attraverso una nota: “Ragioni professionali legate a nuove opportunità di lavoro mi portano a rinunciare al ruolo di consigliere per l’informazione del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. In data 7 settembre ho consegnato la mia lettera di dimissioni dall’incarico”.

“Desidero ringraziare il ministro Abodi per la fiducia che in questi mesi ha voluto accordarmi; nei suoi confronti, resta da parte mia un vivo sentimento di amicizia e di gratitudine, insieme alla stima e all’apprezzamento per il lavoro che svolge con passione e competenza al servizio dello sport italiano e sui temi così delicati e complessi delle politiche giovanili”, ha concluso Valentini.