Lecce, torna Oudin: “Non vedo l’ora di dare il mio contributo, che orgoglio indossare la 10”

“La voglia di tornare a Lecce era forte, molti tifosi mi hanno scritto vedendo che nelle immagini della campagna abbonamenti c’ero ancora io. Ora non devo far altro che provare a ricambiare la fiducia che tifosi e dirigenti hanno riposto in me, non vedo l’ora di dare il mio contributo”. Lo ha detto Remi Oudin, attaccante del Lecce, nella conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno in giallorosso dopo l’ottimo contributo alla salvezza dato lo scorso anno: “In campo ovviamente mi metto a totale disposizione del mister e delle sue richieste. Ogni modulo ha una diversa interpretazione ed io non posso far altro che mettermi a disposizione della squadra. Indossare la numero 10 del Lecce mi riempie d’orgoglio, per me è un privilegio. Quest’anno vogliamo e possiamo puntare a fare ancora meglio dello scorso anno. I nuovi arrivi sono di qualità e questo ci può portare ad una salvezza più tranquilla”.