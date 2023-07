Scherma, Mondiali Milano 2023: Riccardo Nuccio si qualifica per il tabellone principale nella sciabola

Un’ottima prima giornata per la scherma italiana ai Mondiali di Milano 2023. Dopo l’accesso al tabellone principale della spada femminile da parte di Federica Isola è arrivata anche la qualificazione di Riccardo Nuccio nella sciabola maschile. Il torinese ha concluso la fase preliminare a gironi con ottimo record di cinque vittorie ed una sconfitta ma è stato comunque costretto ad affrontare la fase ad eliminazione diretta. Da numero 1 del tabellone ha potuto usfruire di un bye al primo turno, prima di superare nettamente l’uzbeko Mamutov per 15-4. Nuccio raggiunge così Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo già qualificati per diritto di ranking al tabellone principale.

Domani si tornata in pedana con in programma le fasi preliminari di fioretto femminile in cui sarà protagonista Arianna Errigo e quelle della spada maschile dove i nostri colori saranno difesi da Gabriele Cimini.