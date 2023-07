Scherma, Mondiali Milano 2023: Federica Isola accede al tabellone principale della spada femminile

Federica Isola approda al tabellone principale della spada femminile ai Mondiali di scherma di Milano 2023 dopo aver superato le qualificazioni in programma questa mattina. L’azzurra di casa, è infatti milanese, ha superato la fase a gironi delle qualificazioni, con 192 spadiste impegnate al via, vincendo cinque assalti e perdendone soltanto uno, venendo così ammessa al main draw (in modo diretto e senza passare per gli assalti a eliminazione diretta), tabellone principale che si dipanerà martedì 25 luglio e che vede l’Italia già qualificata con altre tre azzurre, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

Sulla pedana rossa del MiCo, la forte azzurra ha vinto il suo girone da sette battendo la giapponese Hana Saito, poi la greca Andriana Theodoropoulou, quindi la neozelandese Claire Cooper, poi la brasiliana Amanda Netto Simeao, quindi in modo nettissimo la colombiana Carmen Andrea Correa Satta, mentre ha perso l’imbattibilità nell’ultimo assalto di giornata contro la rumena Greta Veres, mantenendo a ogni modo la leadership del gruppo 4 e avanzando in modo diretto tra le 192 ai nastri di partenza, martedì, del tabellone principale fino alla finale in una spada femminile che può regalare all’Italia grandi soddisfazioni.