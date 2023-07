Mondiali Femminili 2023: le azzurre pronte al debutto, Juventus e Roma forniscono 15 convocate

Giovedì si è aperto il Mondiale Femminile 2023 organizzato da Australia e Nuova Zelanda, con la vittoria delle neozelandesi sulla Norvegia. Solo il 24 luglio però inizierà l’avventura delle Azzurre, che all’Eden Park – alle 8 italiane – sfideranno l’Argentina, aprendo il gruppo G. Tutte le partite della Nazionale saranno trasmesse su Rai 1, con gli incontri successivi programmati per il 29 luglio contro la Svezia e il 2 agosto contro il Sudafrica. E’ la prima volta nella storia che la Nazionale Italiana Femminile raggiunge il mondiale per due edizioni consecutive, dopo il sogno che quattro anni fa aveva portato le atlete tricolore fino ai quarti.

La rosa delle Azzurre è stata rinnovata dopo un deludente risultato agli Europei, che aveva visto la squadra uscire solo al primo turno, con ben dieci nuove leve. Il club più rappresentato è la Roma, che vanta 8 giocatrici convocate, mentre sono 7 le juventine e due calciatrici a testa per Fiorentina, Milan e Sassuolo. Per la prima volta i Mondiali vengono organizzati da due paesi separati e nell’emisfero australe. Nel 2019 gli Stati Uniti avevano sollevato la coppa della vittoria e in molti sono curiosi di sapere chi farà lo stesso quest’anno.