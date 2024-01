Scherma, Italia del fioretto maschile aritmeticamente qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Italia del fioretto maschile stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’aritmetica qualificazione è arrivata con l’accesso alla semifinale della prova a squadre nella tappa di Coppa del Mondo di Parigi. Proprio nella capitale francese, la squadra del Ct Stefano Cerioni è approdato in semifinale superando prima l’Austria (45-22) e poi la Polonia (45-36). Il quartetto italiano composto oggi da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi sfiderà gli Stati Uniti, ma può già festeggiare la carta olimpica, indipendentemente da come andrà la sfida.

L’Italia dunque potrà gareggiare ai Giochi Olimpici con tre atleti nella gara individuale (numero massimo per ciascuna nazione), oltre ad essere al via della competizione a squadre. Il biglietto olimpico per l’Italia dei fiorettisti arriva subito dopo lo storico podio tutto azzurro di sabato nella gara individuale allo “Stade Pierre de Coubertin” (con Marini oro, Foconi argento, Macchi e Bianchi bronzo). La qualificazione olimpica era già matematicamente assicurata invece per il fioretto femminile italiano, anch’esso tra le “top 4” in questa domenica parigina di Coppa del Mondo. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno superato con un doppio 45-27 Singapore e Ungheria e torneranno in pedana per la semifinale contro il Giappone.

