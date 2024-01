Golf, Dubai Invitational: Fleetwood vince davanti a McIlroy, Francesco Molinari è quinto

Un ottimo Francesco Molinari si regala il miglior parziale di giornata e chiude al quinto posto il Dubai Invitational con 269 (68, 70, 68, 63; -15) colpi. Prestazione da incorniciare per l’azzurro che sul percorso del Dubai Creek Resort (par 71) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, torna tra i top ten sul DP World Tour come non accadeva da gennaio dello scorso anno (quinto nell’Abu Dhabi HSBC Championship). A vincere con 265 (66 69 63 67, -19) colpi è l’inglese Tommy Fleetwood che precede il sudafricano Thriston Lawrence e il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e numero uno del circuito 2023, secondi con 266 (-18). Buoni segnali anche da Guido Migliozzi che chiude il torneo al tredicesimo posto con 275 (70 70 68 67, -9) colpi. Per i due azzurri il calendario prevede un nuovo impegno a Dubai, nel primo torneo delle Rolex Series del DP World Tour, l’Hero Dubai Desert Classic (18-21 gennaio). Insieme a loro, all’Emirates GC, saranno in gara anche Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Matteo Manassero. Al momento è seconda riserva Francesco Laporta.