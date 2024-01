FANTACALCIO – Cagliari-Bologna, autogol di Calafiori sulla girata di Wieteska

In Cagliari-Bologna episodio al fantacalcio per l’autogol di Calafiori che si butta dentro la palla colpendo con la tibia sulla girata, non indirizzata verso la porta, di Wieteska sugli sviluppi di un corner. Va detto che c’è anche un intervento Var per una possibile posizione di fuorigioco da parte di Petagna, che però non tocca la sfera ed è considerato come non influente rispetto allo svilupparsi dell’azione. E’ dunque 2-1 per i sardi.