Domenica da incorniciare per il fioretto italiano nelle competizioni a squadre, culmine della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo, disputata sulle pedane egiziane de Il Cairo. Le due nazionali, sia femminile che maschile, hanno infatti conquistato il primo posto, entrambe sotto la guida del nuovo commissario tecnico Simone Vanni.

Nella gara femminile l’Italia si presentava con il quartetto formato da Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto (terza nel tabellone individuale da 64) ed Elena Tangherlini, esentate dal primo turno grazie al bye; in seguito hanno esordito vincendo con facilità prima la Germania (45-15) e poi la Cina (45-27). In semifinale la vittoria per 45-36 contro la Francia ha preparato il terreno per il trionfo finale contro gli Stati Uniti, con il punteggio di 44-38. Per le fiorettiste azzurre si tratta del terzo successo consecutivo nel circuito di Coppa del Mondo, dopo le vittorie a Busan (Corea del Sud) e Hong Kong.

A completare la giornata perfetta del fioretto è arrivato anche il trionfo della squadra maschile. I quattro azzurri Guillaume Bianchi (vincitore della prova individuale del sabato), Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, dopo il bye iniziale, hanno dominato i successivi match, superando Singapore (45-26) e Hong Kong (45-24). In semifinale è arrivata la vittoria sulla Francia, che si è arresa con il punteggio di 45-35. Anche in questa occasione l’Italia ha affrontato in finale gli Stati Uniti, battendoli per 45-34: è la quarta affermazione stagionale in altrettante competizioni di Coppa del Mondo, dopo i successi di Tunisi (Tunisia), Takasaki (Giappone) e Parigi (Francia).

Sciabola: azzurre decime nella prova a squadre

L’Italia ha concluso al decimo posto nella gara a squadre di sciabola femminile, che ha segnato la fine della tappa di Coppa del Mondo in Grecia. Il team azzurro, formato da Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Chiara Mormile e Mariella Viale, ha subito una sconfitta nel primo incontro contro la Cina con il punteggio di 45-35, che è costato la lotta per il podio. Nella fase dei piazzamenti, la squadra del CT Andrea Aquili ha superato il Kazakhistan all’ultima stoccata, vincendo 45-44, per poi battere la Romania 45-32. Tuttavia, nell’incontro decisivo per il nono posto, l’Italia è uscita sconfitta 45-35 dal confronto con la Polonia, terminando così la competizione in decima posizione. Il prossimo appuntamento per la sciabola femminile è previsto a fine mese (28-30 marzo) a Il Cairo, in Egitto, in una nuova tappa di Coppa del Mondo.