Il Grand Slam Upper di judo giunge al termine. I tatami di Linz ospitano l’ultima delle tre giornate di gara, con il programma che prevede ben cinque prove. Ad aprire le danze è la gara -90 kg maschile, che vede il successo del giovane Jabniashvili. Il 21enne dalla Georgia vince il suo primo Grand Slam, ottenendo la finale a tavolino dopo il ritiro di Grigalashvili. Il connazionale di Jabniashvili è stato costretto al ritiro, dovendosi così accontentare del secondo gradino sul podio. I due bronzi vanno poi al giapponese Okada e al brasiliano Fronckowiak.

1. JABNIASHVILI Giorgi ( GEO )

2. GRIGALASHVILI Tato ( GEO )

3. OKADA Riku ( JAP )

3. FRONCKOWIAK Marcelo ( BRA )

5. RADULJ Miljan ( SRB )

5. SCHARFETTER Thomas ( AUT )

7. ZILKA Pietro ( SVK )

7. MILETIC Toni ( BIH )

I RISULTATI DEI -78 KG FEMMINILI

La prima gara femminile della giornata è quella dei -78 kg. Il successo va all’ucraina Kurchenko, che in finale ha la meglio sulla judoka dalla Gran Bretagna Reid. Belle sfide anche per le medaglie di bronzo, andate alla tedesca Hoelterhoff – alla sua prima medaglia Grand Slam dopo otto eventi nel World Tour – e alla slovena Lobnik. Le due hanno incontrato rispettivamente Hastede e Camilo.

1. KURCHENKO Yuliia ( UKR )

2. REID Emma ( GBR )

3. HOELTERHOFF Julie ( GER )

3. LOBNIK Metka ( SLO )

5. HANSTEDE Maria ( NED )

5. CAMILO Dandara ( BRA )

7. BUDDENKOTTE Eva Ronja ( GER )

7. BRANSER Marie ( GUI )

I -100 KG MASCHILI

E’ poi tempo per i -100 kg maschili. L’oro va a Silva Morales, che conquista per la prima volta il metallo più ambito. Secondo posto per l’ungherese Toth, uscito sconfitto dalla sfida con il cubano ma che si mette al collo la prima medaglia nella nuova categoria. Bronzo per l’ucraino Saytskiy e terzo posto anche per il nipponico Hirami.

1. SILVA MORALES Ivan Felipe ( CUB )

2. TOTH Krisztian ( UNG )

3. SAVYTSKIY Anton ( UKR )

3. HIRAMI Riku ( JAP )

5. SIMIN Iosif ( ISR )

5. DOSEN Bojan ( SRB )

7. SHARKHAN Nurlykhan ( KAZ )

7. SERBAN Eduard ( ROU )

COSA E’ SUCCESSO NEI +78 KG FEMMINILI

Il Grand Slam femminile si chiude con i +78 kg. La finale tutta francese termina con la vittoria di Celia Cancan, che piega la connazionale Mienandi Lahou. La sfida tra le transalpine apre una finestra sul futuro del judo femminile, che appare promettente. Terzo posto per l’atleta croata Radic, con la giapponese Mukonki che la affianca sul podio.

1. CANCAN Celia ( FRA )

2. MIENANDI LAHOU Grace-Esther ( FRA )

3. RADIC Tina ( CRO )

3. MUKUNOKI Miki ( JAP )

5. KURBANBAEVA Iriskhon ( UZB )

5. SWEERS Paulien ( NED )

7. BOUVIER Gabrielle ( BEL )

7. HOELLWART Maria ( AUT )

I +100 KG CHIUDONO LA TRE GIORNI

La tappa di Linz si conclude con la gara +100 kg maschile. A trionfare è Tushishvili, tre volte medagliato mondiale. Il georgiano ottiene la vittoria contro Krpalek, avversario tutt’altro che banale. Il ceco è infatti due volte oro olimpico, ma oggi non riesce a mettersi al collo il metallo più ambito. Terzo posto per Snipper dall’Olanda, che condivide il gradino più basso del podio con l’ucraino Balyevskyy.

1. TUSHISHVILI Guram ( GEO )

2. KRPALEK Lukas ( RCZ )

3. SNIPPE Jelle ( NED )

3. BALYEVSKYY Yevheniy ( UKR )

5. ANTONIOU Giannis ( CYP )

5. GURESHIDZE Shalva ( GEO )

7. DIABY Tieman ( FRA )

7. VRACAR Igor ( SRB )