Conegliano vince per 3-0 su Bergamo, Scandicci ha la meglio su Busto Arsizio per 3-1 e Milano piega in tre set Vallefoglia. Si aprono così le danze dei quarti di finale di Serie A1 2024/2025, con il campionato di volley femminile che entra nella fase clou della stagione. Le tre ‘big’ del campionato si impongono con decisione contro le proprie avversarie, che però avranno la possibilità di rifarsi tra una settimana. Le squadre infatti torneranno in campo domenica 16 marzo per la partita di ritorno.

CONEGLIANO-BERGAMO

Conegliano domina l’andata dei quarti di finale, battendo per 3-0 Bergamo. Nel primo set, le pantere si portano al largo, con Lubian che mette a terra la palla del massimo vantaggio sul 18-11. Le ospiti non demordono e riescono a rimontare, fino a trovare il -2 sul 19-17. Dopo alcuni scambi poco convinti, Conegliano torna in cattedra e chiude il parziale per 25-18. Nel corso della frazione successiva, Bergamo risulta poco organizzata. Tra le fila delle campionesse nazionali in carica invece regna la decisione, elemento chiave per il successo del sestetto. Conegliano domina il set, che si conclude per 25-11. I giochi si chiudono con il terzo set, ancora una volta vinto da Conegliano. Le padrone di casa prendono il largo e in campo si distingue Haak, che al termine del parziale conta ben diciotto punti concretizzati. Il match si chiude con un convincente 25-16. Ora l’Imoco è proiettata verso gara2 che, in caso di successo, porterebbe la squadra alla dodicesima semifinale consecutiva.

SCANDICCI-BUSTO ARSIZIO

Scandicci piega Busto Arsizio per 3-1. La Savino del Bene è autrice di un avvio deciso, con Antropova che si riconferma un pilastro fondamentale per la squadra. Le ospiti faticano a entrare in partita e nel corso del set di apertura non riescono a rispondere con decisione alle avversarie. Scandicci chiude il primo parziale per 25-14. Il match si accende nel secondo set, frazione che si rivelerà essere la più equilibrata dell’incontro. La Savino del Bene si trova in difficoltà, mentre Busto Arsizio scende in campo con maggiore tenacia. La lotta procede punto a punto e sul finale le farfalle vincono 23-25. Nel terzo set, Scandicci torna in cattedra, rispondendo con decisione all’1-1 delle rivali. Le ragazze di Gaspari dominano la frazione, chiudendola con un altro 25-14. Il match termina con il quarto set, che va nelle mani della Savino del Bene. La squadra di casa parte forte e resiste al tentativo di rimonta di Busto Arsizio, mettendo un punto fermo alla sfida per 25-17.

MILANO-VALLEFOGLIA

Milano batte Vallefoglia per 3-0 nell’ultima partita della giornata. La Vero Volley inizia il match ottenendo un primo set in cui le ospiti hanno dimostrato grande tenacia. Le formazioni hanno lottato punto a punto in diverse fasi del parziale, con Milano che ha poi siglato il 25-22. Nel corso del secondo set, Vallefoglia si è trovata in difficoltà. La squadra ha commesso diversi errori, mancando di convinzione. Le milanesi non hanno sprecato l’opportunità di salire in cattedra e gestire il ritmo di gioco. Orro e compagne hanno preso il largo, mettendo un punto fermo al parziale per 25-16. Il terzo set ha seguito un canovaccio simile: Vallefoglia non è riuscita a rientrare in partita, mentre Milano ha dimostrato sicurezza. L’incontro si è concluso sul 25-16 delle padrone di casa.