PD e M5S insieme alle elezioni in Abruzzo: spunta l’ipotesi Gabriele Gravina come candidato

Il PD e il M5S correranno insieme alle prossime elezioni regionali in Abruzzo e secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano si pensa al presidente della Figc, Gabriele Gravina, come possibile candidato governatore, lui che è abruzzese doc, ma che al contempo aveva sempre smentito di voler entrare in politica.

L’ipotesi è comunque ancora allo stato embrionale, come spiega lo stesso giornale vicino ai grillini. Gravina va convinto e soprattutto dovrà essere parte di un progetto elettorale solido e vincente, visto che il suo mandato alla guida della Federcalcio scade nel 2024 e potrebbe ricandidarsi per la terza volta.