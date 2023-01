Calendario Coppa del Mondo scherma 13-15 gennaio 2023: programma, orari e tv

Torna lo spettacolo della grande scherma: ecco il calendario del fine settimana del 13-15 gennaio 2023 di Coppa del Mondo e Grand Prix. Il nuovo anno si apre con le tappe in Francia e in Tunisia dei massimi circuiti mondiali. A Parigi, città che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici, andrà in scena la tappa di Coppa del Mondo di fioretto, sia maschile che femminile. A Tunisi invece spazio al Grand Prix di sciabola che vedrà impegnati sia uomini che donne. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista: azzurre e azzurri sono pronti a cercare le stoccate vincenti per regalare soddisfazioni ed iniziare al meglio il 2023. Le tappe di Coppa del Mondo e Grand Prix non godono di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Scopriamo dunque il programma delle gare del prossimo fine settimana di scherma.

CALENDARIO SCHERMA 13-15 GENNAIO 2023

COPPA DEL MONDO PARIGI – FIORETTO

Giovedì 12 gennaio

Qualificazioni maschili

Venerdì 13 gennaio

Qualificazioni femminili

Sabato 14 gennaio

Fasi finali gare individuali maschile e femminile

Domenica 15 gennaio

Prove a squadre maschili e femminili

GRAND PRIX TUNISI – SCIABOLA

Venerdì 13 gennaio

Qualificazioni maschili

Sabato 14 gennaio

Qualificazioni femminili