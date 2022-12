Calendario scherma 2023 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per la scherma: ecco il calendario completo 2023 per non perdersi davvero nulla. L’Italia, reduce da un 2022 ricco di soddisfazioni, vuole continuare a crescere per recitare un ruolo da protagonista in ogni manifestazione. Tante le tappe della Coppa del Mondo, importante anche in ottica ranking olimpico per la qualificazione a Parigi 2024. Grande dunque l’attesa per il nuovo anno: fari puntati soprattutto sui Mondiali, che si svolgeranno a luglio in Italia, a Milano. Scopriamo dunque le date di tutti gli eventi del 2023 (in blu Mondiali e Giochi Europei, in viola gli Assoluti italiani).

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI SCHERMA: COME FUNZIONANO

IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DI SCHERMA (in aggiornamento)

12-15 gennaio: Coppa del Mondo fioretto maschile e femminile Parigi (Francia)

13-15 gennaio: Coppa del Mondo sciabola maschile e femminile Tunisi (Tunisia)

27-29 gennaio: Coppa del Mondo spada maschile e femminile Doha (Qatar)

10-12 febbraio: Coppa del Mondo fioretto maschile e femminile Torino (Italia)

10-12 febbraio: Coppa del Mondo sciabola femminile Tashkent (Uzbekistan)

10-12 febbraio: Coppa del Mondo sciabola maschile Varsavia (Polonia)

10-12 febbraio: Coppa del Mondo spada femminile Barcellona (Spagna)

23-25 febbraio: Coppa del Mondo spada maschile Heidenheim (Germania)

23-26 febbraio: Coppa del Mondo fioretto maschile e femminile Il Cairo (Egitto)

3-5 marzo: Coppa del Mondo sciabola femminile Atene (Grecia)

3-5 marzo: Coppa del Mondo sciabola maschile Padova (Italia)

10-12 marzo: Coppa del Mondo spada maschile e femminile Budapest (Ungheria)

17-19 marzo: Coppa del Mondo fioretto maschile e femminile Busan (Corea del Sud)

17-19 marzo: Coppa del Mondo sciabola femminile Saint Niklaas (Belgio)

24-26 marzo: Coppa del Mondo sciabola maschile Budapest (Ungheria)

24-26 marzo: Coppa del Mondo spada femminile Chengdu (Cina)

24-26 marzo: Coppa del Mondo spada maschile Buenos Aires (Argentina)

21-23 aprile: Coppa del Mondo fioretto femminile Poznan (Polonia)

28-30 aprile: Coppa del Mondo sciabola maschile e femminile Seoul (Corea del Sud)

5-7 maggio: Coppa del Mondo fioretto femminile Tauberbischofsheim (Germania)

5-7 maggio: Coppa del Mondo fioretto maschile Acapulco (Messico)

5-7 maggio: Coppa del Mondo spada maschile e femminile Cali (Colombia)

12-14 maggio: Coppa del Mondo sciabola femminile Batumi (Georgia)

12-14 maggio: Coppa del Mondo sciabola maschile Madrid (Spagna)

19-21 maggio: Coppa del Mondo fioretto maschile e femminile Shanghai (Cina)

19-21 maggio: Coppa del Mondo spada femminile Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

19-21 maggio: Coppa del Mondo spada maschile Saint-Maur (Francia)

7-12 giugno: Campionati Italiani Assoluti individuali e Serie A1 di La Spezia (Italia)

25-30 giugno: Giochi Europei di Cracovia (Polonia)

22-30 luglio: Mondiali di Milano (Italia)