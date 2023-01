Udinese-Bologna 1-2, Thiago Motta: “Contento per chi gioca meno, non si sono viste le assenze”

“Elogio la bravura dei ragazzi, abbiamo messo la palla a terra e abbiamo giocato, la probabilità di vincere passava dal giocare bene, portandola sul piano fisico avevamo solo da perderla. Siamo stati presenti anche nei contrasti, se no non potremmo competere con l’Udinese. Nonostante due episodi che vi lascio giudicare, per me molto chiari e sono due rigori negati…”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Udinese: “Nel secondo tempo, ma anche nel primo, certe ripartenze che abbiamo fatto significa che la forza di questo gruppo è enorme. Ci mancavano dei giocatori, ma non si è visto nel campo. Quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene e sono contentissimo per loro, specie per Sansone che lavora sempre al massimo. Ognuno gioca per il bene della squadra”.