Calendario Europei short track Danzica 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei di short track 2023 a Danzica, in Polonia, in programma dal 15 al 17 gennaio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L’Italia inizia il nuovo anno sul ghiaccio dell’Hala Olivia della località polacca con la rassegna continentale. Il direttore tecnico Kenan Gouadec ha convocato dieci azzurri (5 uomini e 5 donne), con l’Italia che potrà schierare tre atleti per ciascuna delle gare individuali.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +, cui è possibile accedere sottoscrivendo l’abbonamento “Intrattenimento+Sport”. L’ultima giornata di gare sarà trasmessa anche in diretta tv sul canale Eurosport 2, visibile per gli abbonati Sky, Dazn e Tim Vision. Inoltre, Rai Sport + HD (in streaming su Rai Play) trasmetterà in diretta le finali dei 500 metri maschili e femminili di sabato (ore 16.55), mentre alle 17.25 è prevista la differita delle finali dei 1500 metri. Rai Sport mostrerà in differita anche le finali dei 1000 metri (15.50) e delle finali delle staffette (16.15) di domenica. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo degli Europei di short track 2023.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Calendario Europei short track 2023

VENERDI’ 13 GENNAIO

Dalle ore 10.00

Qualificazioni 1500m, 500m, 1000m femminili e maschili

Quarti di finale Staffette miste

Quarti di finale Staffette femminili e maschili

SABATO 14 GENNAIO

Ore 10.00

Ripescaggi 1500m e 500m femminili e maschili

Ore 13.50

Cerimonia di apertura

Dalle ore 14.02

Semifinali e finali 1500m femminili e maschili

Quarti di finale, semifinali e finali 500m femminili e maschili

Semifinali Staffette femminili e maschili

DOMENICA 15 GENNAIO

Dalle ore 10.00

Ripescaggi 1000m femminili e maschili

Finale B Staffette femminili e maschili

Dalle ore 14.02

Quarti di finale, semifinali e finali 100m femminili e maschili

Semifinali e finali Staffette miste

Finale A Staffette 3000m femminili

Finale A Staffette 5000m maschili