Mondiali cross Bathurst 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per i Mondiali di cross 2023 di Bathurst, in Australia: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare. La rassegna iridata di corsa campestre torna a quattro anni dall’ultima edizione e dopo due rinvii a causa della pandemia. Molte nazioni europee hanno rinunciato alla lunga trasferta, fra cui l’Italia, ma lo spettacolo non mancherà. I fuoriclasse africani, Joshua Cheptegei e Letesenbet Gidey su tutti, e non solo sono pronti a darsi battaglia sui saliscendi di Mount Panorama, in Nuovo Galles del Sud. Sono cinque le gare in programma: senior (10 km per uomini e donne), staffetta mista (8 km) e under 20 (maschile di 8 km e femminile di 6 km). Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 5.30 italiane di sabato 18 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta i Mondiali di cross 2023 di Bathurst.

STREAMING E TV – Le gare dei Mondiali di cross di Bathurst 2023 verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero nulla.