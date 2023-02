Terremoto Turchia, Christian Atsu trovato morto sotto le macerie

Arriva purtroppo il peggiore degli epiloghi per Christian Atsu, il calciatore da giorni disperso dopo il devastante terremoto in Turchia. Il 31enne ghanese è stato infatti trovato morto sotto le macerie del condominio in cui viveva ad Hatay, nel sud del Paese. Le autorità locali hanno confermato la notizia del decesso del calciatore dopo che nei giorni immediatamente successivi al sisma si erano invece diffuse voci che Atsu fosse stato estratto dalle macerie solamente ferito. Poi nei giorni scorsi l’intervento della sua famiglia, che aveva richiesto aiuto nelle ricerche. Classe 1992, l’ex Chelsea la sera prima del terremoto aveva siglato la sua prima rete in Turchia con la maglia dell’Hatayspor.