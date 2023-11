Maratona Torino 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Torino 2023, corsa di running in programma domenica 5 novembre. Grande attesa per la corsa sui 42,197 km tra le strade della città torinese, che proprio quest’anno è entrata a far parte del prestigioso calendario internazionale AIMS (Association of International Marathons and Distance Races). Oltre 5000 runner al via, con il ruolo di favoriti ricoperto ancora una volta dagli africani. Fra questi spiccano i keniani Joel Kipkenei Melly e Timothy Kosgei Kipchumba e il debuttante etiope Sendeku Alelgn Amogne.

Kenya favorito anche nella gara femminile con Dorine Jerop Murkomen che vuole bissare la vittoria dello scorso anno, senza dimenticare l’etiope Etsegenet Belete. In chiave Italia, fari puntati sull’azzurro Cesare Maestri, campione europeo di corsa in montagna all’esordio in maratona. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la maratona è fissato per le ore 8.30 di domenica 5 novembre con partenza e arrivo in piazza Castello. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la Torino City Marathon 2023.

STREAMING E TV – La Maratona di Torino 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA ORARIO DOMENICA 5 NOVEMBRE

8.30 Torino City Marathon (42,195 km) – Partenza e arrivo in piazza Castello

8.30 Torino City Half Marathon (21,097 km) – Partenza e arrivo in piazza Castello

8.45 Torino City Run (7 km circa) – Partenza da piazza Castello, arrivo a Beinasco