Caso Lukaku, l’intervento di Condò: “Decisione politica, avrei preferito fosse l’arbitro a chiarire”

Paolo Condò, giornalista e opinionista in tv, è intervenuto dagli studi di Sky Sport per commentare la revoca della squalifica a Romelu Lukaku. Il centravanti sarà infatti a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. “La Juventus punisce sempre chi fa certe cose ignobili allo stadio, è già successo quando ci furono i cori contro Maignan, però alla fine l’unico che pagava era la vittima. Io però non vorrei mai che si forzasse il regolamento come è successo in questo caso, è stata una soluzione politica e non regolamentare. Avrei preferito che fosse stato il rapporto dell’arbitro a fare chiarezza”.