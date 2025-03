La Maratona di Roma si tinge ancora una volta con i colori della bandiera del Kenya. Nella 30esima edizione della Acea Run Rome The Marathon si è imposto al maschile Robert Ngeno, mentre tra le donne è arrivato il bis dopo la vittoria dello scorso anno della keniana Betty Chepkwony. La gara maschile si è rivelata piuttosto equilibrata, con un nutrito gruppo di atleti keniani in testa, tra cui Luke Kiprop, Brian Kipsang, Robert Ngeno, Joshua Kogo, Dominic Kiprono, Fredrick Kibii, Samwel Kiptoo e Hammington Cherop, che hanno mantenuto un ritmo costante per tutta la competizione.

La svolta è arrivata a due km dall’arrivo, quando Ngeno ha accelerato staccando la compagnia. Il vincitore ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo di 2:07:35; alle sue spalle ha chiuso il connazionale Brian Kipsang staccato di 15 secondi. Completa il podio tutto keniano Joshua Kogo, a 26 secondi. Il miglior italiano è il veterano 39enne Daniele Meucci (CS Esercito), che ha concluso all’ottavo posto in 2:12:44. Top ten anche per un altro azzurro come Luca Parisi (SS Lazio Atl. Leggera), decimo in 2:20:01, mentre il terzo italiano è Marco Filippi (Asd KM Sport), 19esimo in 2:29:20.

Maratona di Roma: vittoria Kenya anche al femminile

La gara femminile ha visto un gruppo di testa solido fin dai primi chilometri, con le keniane Rebecca Kangogo, Betty Chepkwony, e le etiopi Shegae e Maeregu, insieme alle italiane Ayse Sonmez Burcin e Debora Sartori. A partire dal 25esimo km, Kangogo, Gebre e Chepkwony hanno preso il comando della gara, poi quest’ultima ha staccato la compagnia ed è arrivata sola al traguardo con il tempo di 2:26.16, rifilando un distacco abissale a tutte le altre. Il secondo posto è andato all’etiope Selam Fente Gebre, staccata di oltre due minuti in 2:28:22, mentre ha chiuso terza l’altra keniana Rebecca Kangogo in 2:31:16.

Tra le azzurre il miglior risultato è quello di Burcin Ayse Sonmez (SS Lazio Atl. Leggera), che ha chiuso la sua gara in 2:45:39, piazzandosi all’ottavo. Il podio italiano femminile è completato da Paola Salvatori (US Roma 83), che ha tagliato il traguardo in 2h49:41, e Debora Sartori (KM Sport Asd), che ha concluso la gara in 2h52:01.