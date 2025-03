Si riapre tutto per quanto riguarda la classifica di slalom maschile: è questo il verdetto della tappa di Coppa del mondo ad Hafjell, in Norvegia, la penultima prima delle finali di Sun Valley. A vincere quest’oggi è Loic Meillard, che si regala una speranza, appunto, di vincere la coppa di specialità. Per lo svizzero si tratta della prima vittoria stagionale, nonché del quinto podio in undici prove. Meillard ha condotto una prova con qualche sbavatura, con due piccoli inciampi nella parte iniziale e centrale, ma è stato bravo a riprendere subito il filo del discorso tagliando il traguardo in 1:57.05. Alle sue spalle il padrone di casa Atle Lie McGrath, che recupera tre posizioni e si prende la seconda piazza con 21 centesimi di ritardo. A completare il podio è il norvegese naturalizzato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che commette un errore e perde il secondo posto rispetto alla prima manche.

Giù dal podio ecco altri due norvegesi, ovvero Timon Haugan e il leader della classifica Henrik Kristoffersen, che dopo il sesto posto nella prima manche limita i danni chiudendo quinto a 65 centesimi. Percorso inverso per Fabio Gstrein e Clement Noel, che da terzo e quarto passano, rispettivamente, sesto e settimo. Questo è un “danno” in particolare per il francese, che ha ora 86 punti da Kristoffersen e di fatto dice addio alle residue possibilità di coppa. A proposito di coppa, Kristoffersen mantiene la testa ma ora vede assottigliarsi a 47 punti il vantaggio su Meillard (612 a 565). A Sun Valley sarà un testa a testa emozionante, anche se, chiaramente, Kristoffersen rimane favorito: in Idaho gli “basterà” chiudere al quinto posto.

La gara degli italiani

Mattinata decisamente complicata, invece, per gli italiani. Innanzitutto, qualche ora prima della gara è arrivata la conferma del forfait di Alex Vinatzer. L’azzurro ha preferito non forzare dopo la botta subita in seguito alla caduta nel gigante di ieri. Gli altri azzurri in gara non sono riusciti a rientrare nei migliori 30 che hanno poi disputato la seconda manche. Tobias Kastlunger, nonostante un piccolo recupero nel finale, ha terminato in 32esima posizione (+2.91), a un decimo dal trentesimo posto. Più lontani Stefano Gross (35esimo a +3.04) e Matteo Canins (49esimo a +4.82), mentre non hanno completato la prova Tommaso Saccardi, uscito subito di scena, e Edoardo Saracco, out nell’ultimo intermedio.

Slalom maschile Hafjell, l’ordine di arrivo

Loic Meillard (SUI) 1:57.05 Atle Lie McGrath (NOR) +0.21 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.47 Timon Haugan (NOR) +0.53 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.65 Fabio Gstrein (AUT) +0.68 Clement Noel (FRA) +1.06 Tanguy Nef (SUI) +1.12 Billy Major (GBR) +1.32 Ramon Zenhaeusern (SUI) +1.40

32. Tobias Kastlunger (ITA) +2.91

35. Stefano Gross (ITA) +3.04

49. Matteo Canins (ITA) +4.82

DNF Tommaso Saccardi

DNF Edoardo Saracco

DNS Alex Vinatzer

La classifica generale maschile aggiornata

1. Marco Odermatt (Sui) 1596 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1006

3. Loic Meillard (Sui) 931

4. Franjo Von Allmen (Sui) 776

5. Timon Haugan (Nor) 689

6. Atle Lie McGrath (Nor) 668

7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 664

8. Alexis Monney (Sui) 567

9. Clement Noel (Fra) 526

10. Dominik Paris (Ita) 524

16. Mattia Casse (Ita) 382

27. Alex Vinatzer (Ita) 272

40. Luca De Aliprandini (Ita) 208

50. Giovanni Franzoni (Ita) 161

57. Florian Schieder (Ita) 141

69. Christof Innerhofer (Ita) 97

83. Tobias Kastlunger (Ita) 61

83. Stefano Gross (Ita) 61

98. Filippo Della Vite (Ita) 45

101. Nicolò Molteni (Ita) 41

107. Giovanni Borsotti (Ita) 35

112. Pietro Zazzi (Ita) 24

121. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 18

138. Simon Maurberger (Ita) 10

146. Hannes Zingerle (Ita) 7

154. Matteo Franzoso (Ita) 1